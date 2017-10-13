بورصة قطر تقترب من خسارة ربع قيمتها السوقية وتسجيل أسوأ عام في تاريخها

المواطن - وكالات

خسرت بورصة قطر في 4 شهور فقط، أكثر من 18% من قيمتها السوقية، أما خسائرها منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق أمس الخميس فتتجاوز 22%، ما يعني أنها تقترب من فقدان ربع قيمتها السوقية لتسجل واحدًا من أسوأ الأعوام في تاريخها.

وبلغة الأرقام والمليارات، فإن 124 مليار ريال قطري (33.3 مليار دولار) تبخرت من بورصة قطر خلال العام الحالي، أي في 9 أشهر فقط، حيث كانت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصة قطر تبلغ 563.5 مليار ريال في أول يوم من تداولات العام الحالي 2017.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها، بحسب مسح أجرته العربية.

وتتوقع الأسواق المزيد من هروب الرساميل من بورصة قطر، ما يعني المزيد من الخسائر في قيمتها السوقية إذا استمرت المقاطعة الخليجية للدوحة.







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