بيكسل 2.. جوجل تنافس أبل في سوق الهواتف الذكية

المواطن - غلا القباع - الرياض

طرحت شركة جوجل، هاتفًا جديدًا حمل اسم “بيكسل 2” بنسختيه، أمس الأربعاء، والمتوقع أن ينافس أحدث إصدارات أبل آيفون 8 الجديد في سوق الهواتف الذكية.

وبالنسبة إلى أبرز مميزات الهاتف الجديد، فسيكون من أوائل الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أوريو الذي يضيف ميزات إضافية لعمر البطارية عن طريق تقليل المهام الجانبية التي تستنزف الطاقة، وأيضًا يضاعف سرعة الهاتف، مع معالج قوي وشاشة عرض منحنية الأطراف.

ويصدر الهاتف بفئتين “بيكسل 2” و”بيسكل 2 إكس إل”، فيما يأتي الهاتف الجديد بثلاثة ألوان (أبيض، أسود، أزرق)، ومن حيث الشكل يحتوي “بيكسل 2” على كاميرا أحادية العدسة وبصمة إصبع خلف الهاتف مع قياس شاشة بحجم 5 بوصات مع شاشة مستديرة الأطراف، وسيكون أكثر نحافة من الإصدار الأول، وهذا النوع لا يختلف كثيرًا عن الإصدار الأول من الهاتف.

أما “بيكسل 2 إكس إل” فسيكون بحجم 6 بوصات وبلونين مختلفين الأسود والأسود مع الأبيض.

وتقدم جوجل بعض التقنيات الجديدة منها إمكانية إغلاق الهاتف عن بعد في حال فقدانه، بالإضافة إلى تطوير نظام المساعدة الصوتية، كما ألغت جوجل منفذ السماعات في الهاتف الجديد كما هو موجود في آيفون 7 وآيفون 8، مما يزيد من فرصة انتشار سماعات البلوتوث.

وأصبحت أكثر الشركات في سوق الهواتف الذكية تدعم خواص الواقع الافتراضي، ولهذا وضعت جوجل خاصية الواقع الافتراضي في هاتفها الجديد، بالإضافة إلى إطلاق جهاز VR يتم ارتداؤه في الرأس مخصصًا للواقع الافتراضي.

وقد يكون هذا الجهاز من أقوى الأجهزة المنافسة في السوق، والمتوقع أن الأسعار ستبدأ من 649 دولارًا لـ”بيكسل 2″، و849 دولارًا لـ”بيكسل 2 إكس إل”.







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