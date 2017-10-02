بيكيه ينتقد الحكومة الإسبانية بسبب تعاملها في استفتاء كتالونيا

المواطن ـ وكالات

وصل جيرارد بيكيه إلى معسكر المنتخب الإسباني، اليوم الاثنين، حيث رفض الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام التي كانت تنتظره عند بوابة الفندق الذي تتواجد به بعثة المنتخب.

وقام لاعب فريق برشلونة بنشر تغريدات تهاجم الحكومة الإسبانية بسبب الكيفية التي تعاملت بها مع المواطنين في إقليم كتالونيا خلال عملية الاستفتاء على الانفصال.

ونشر بيكيه بعد دقائق من دخول غرفته تغريدة كتب فيها: “لقد تصرفوا باحترافية وبصورة عادلة”، في إشارة إلى تصريحات نائبة رئيس الحكومة التي دافعت عن الشرطة.

وقامت الشرطة الإسبانية، أمس الأحد، بالاعتداء المتكرر على الناس في بعض المقرات المخصصة لإجراء عملية الاستفتاء على استقلال كتالونيا؛ بسبب اعتباره أمرًا غير قانوني.

وتعمد جيرارد بيكيه نشر تغريدة تحمل مقطع فيديو تظهر فيها شاحنة مخصصة للشرطة الإسبانية، فيما يقوم أفراد الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي على بعض المواطنين.

وصرح المدافع الدولي الإسباني بعد نهاية المباراة ضد لاس بالماس أنه إذا كان يمثل مشكلة لمدرب منتخب إسبانيا جولين لوبيتيجي أو أي شخص في الاتحاد فسوف يعتزل دوليًّا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :