بينهم طفلان.. إصابة 10 أشخاص في حادثين منفصلين بمكة

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

أصيب خمسة أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إثر انقلاب مركبة في بطحاء قريش فيما أصيب خمسة آخرون في حادث آخر على طريق المدينه بالقرب من كبري بريمان وذلك بمكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعه ٢:٢٦ من صباح اليوم الخميس بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في بطحاء قريش في اتجاه العوالي وبه عدد من الإصابات.

وأضاف بادومان أنه على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي، مشيراً إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٥ إصابات وقد تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

من جهة أخرى قال بادومان إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت الساعة ٧:٥٨ من صباح اليوم الخميس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم آخر في طريق المدينة نهاية كبري بريمان في اتجاه مكة وبه عدد من الإصابات.

وأوضح بادومان أنه على الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٥ إصابات حيث تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين، مبيناً أنه تم نقل حالتين إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر وحالتين لطفلين إلى مستشفى النور التخصصي.







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