تأثيرات سلبية من الأحماض الدهنية في أوميجا – 6 على الصحة

المواطن - وكالات

أكدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين في جامعة “توفتس”في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن الأحماض الدهنية في أوميجا – 6 لها تأثيرات سلبية على الصحة.

وأشارت الدراسة التي أجريت على حوالي 39.740 شخصًا، تراوحت أعمارهم مابين 49 – 76 عامًا من عشر دول مختلفة هي ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا وفرنسا وإيسلندا وهولندا وبريطانيا والسويد وتايوان، أن هناك إرتفاعًا في مستوى حمض “لينولييك”، وحمض الاراكيدونيك في دماء المشاركين فى هذه الدراسة، وذلك في الفترة من 1970 حتى 2010.

وأوضحت الدراسة أن حمض لينولييك و الأراكيدونيك هما من الأحماض الدهينة لأوميجا -6 والموجود فى زيت عباد الشمس والصويا وبذر العنب والجوز لهما تأثير سيء على الصحة على عكس الأحماض الدهنية في أوميجا -3.







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