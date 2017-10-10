تأجيل أول اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الجديد

المواطن - جدة

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع، تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده مساء اليوم الثلاثاء، إلى يوم غد الأربعاء.

وكان مقررًا أن يعقد الاتحاد اليوم أول اجتماعاته بعد اعتماد المجلس الجديد من قبل رئيس هيئة الرياضة، لتوزيع المهام بين أعضاء المجلس.

وأعلنت هيئة الرياضة، اعتماد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلف حتى نهاية الموسم.

وستكون القائمة النهائية لإدارة نادي الاتحاد على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة: حمد الصنيع.

أعضاء مجلس الإدارة: عماد الجحدلي، أحمد السقاف، خالد التميرك، سعيد باوزير، خزام زارع، رمزي بلعوص، مجاهد خان، نواف شامي.







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