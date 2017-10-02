تأجيل إطلاق العين الذهبية

المواطن - وكالات

قررت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تأجيل موعد إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي العملاق، المسمى بـ”العين الذهبية”، من أكتوبر 2018 إلى الفترة ما بين مارس ويونيو 2019، لإدماج مستلزمات المركبة الفضائية.

وصرح إريك سميث، مدير برنامج تلسكوب جيمس ويب، بأن المركبة الفضائية والمظلة الشمسية أكبر وأكثر تعقيدًا من معظم المركبات الفضائية، والجمع بين بعض أنشطة الإدماج الضرورية يستغرق وقتًا أطول مما كان مقررًا في البداية.

وقال: إن العمل يحتاج إلى تركيب أكثر من 100 جهاز يصدر أغشية حاجبة للشمس، واختبار الاهتزاز لفترة أطول، مضيفًا: “نحن نريد أن نتقدم بانتظام بهذه الاختبارات لنكون على استعداد لإطلاق التلسكوب في ربيع 2019”.

وتختبر ناسا 18 جزء مرآة من البريليوم المطلي بالذهب لتلسكوب جيمس ويب في حجرة ضخمة في مركز جونسون الفضائي في هيوستن.

واجتاز التلسكوب اختباره بنجاح كبير، ضمن ظروف تشبه الفضاء، وبدرجات حرارة تقل عن -250 درجة مئوية، ويعمل الباحثون اليوم على إزالته من وضع التجميد لإخراجه من غرفة الاختبار.







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