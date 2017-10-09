تأكيداً لانفراد “المواطن”.. الأمن العام يودِع مكافأة الحج لمنسوبيه

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أودعت مديرية الأمن العام، صباح اليوم، مكافأة خدمة الحج لموظفيها براتب أساسي فقط، حيث بدأت البنوك، ومنذ الساعة الأولى من صباح اليوم، في إيداع المكافأة في حسابات الموظفين البنكية.

ويأتي ذلك تأكيداً لانفراد “ المواطن ” والتي أكدت في خبر بعنوان (مصادر “ المواطن ” تكشف مواعيد صرف مكافأة الحج) أن عددًا من الجهات انتهت من رفع وإعداد مسيرات الموظفين براتب أساسي فقط، حيث أعدت أوامر الصرف الخاصة بها تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف من وزارة المالية، ومن ثم تحويلها للبنوك المحلية للإيداع في حسابات الموظفين.

وتوقعت مصادر “ المواطن ” أن تختلف مواعيد الصرف بين الجهات الحكومية؛ وذلك لاختلاف الفترات الزمنية التي استغرقت لاستكمال الإجراءات بين الجهات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :