تأكيد مقتل سالي جونز حسناء داعش البريطانية

تأكد رسميا مقتل البريطانية سالي جونز المجندة في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في غارة بطائرة دون طيار في سوريا في يونيو الماضي بحسب بي بي سي العربية.

وانضمت جونز، وهي من شاتام في مقاطعة كينت، للتنظيم بعد تحولها للإسلام وسفرها لسوريا عام 2013.

وكانت صحيفة الصن البريطانية أول من أعلن خبر مقتلها.

وقال فرانك غاردنر مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي إن جونز كانت عميلة مفيدة لتنظيم داعش على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لذلك يحظى قتلها بـ “أهمية خاصة”.

يذكر أنها كانت متزوجة من عضو التنظيم جنيد حسين من برمنغهام، الذي يعتبر أشهر قرصان إلكتروني لدى التنظيم، وقد قُتل بضربة جوية عام 2015.

وأعربت مصادر أميركية عن ثقتها في مقتل جونز، الموسيقية السابقة والبالغة من العمر 48 عاما والتي لم تكن قد تلقت تدريبا عسكريا في السابق، وكانت تعمل على تجنيد الفتيات الغربيات للتنظيم وكانت تنشر رسائل تهديد للمسيحيين في بريطانيا.

وقالت صحيفة الصن إنه لم يتم الإعلان عن مقتل جونز وسط مخاوف من أن يكون ابنها جوجو ربما يكون قد قتل أيضا في الهجوم.

وقال تشيب شابمان قائد مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع البريطانية سابقا إن جونز كانت هدفا “مهما للغاية” نتيجة لدورها في عمليات التجنيد للتنظيم.