تتويج STC بجائزة أفضل مشغل بالشرق الأوسط في تميز تجارب العملاء

المواطن - الرياض

تُوجت شركة الاتصالات السعودية STC بجائزة تميز تجارب العملاء في قطاع الاتصالات على مستوى الشرق الاوسط، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات في الشرق الأوسط (Telecoms World Middle East 2017)، تقديراً لما توليه الشركة من دعم واهتمام متواصل في تميز تجارب العملاء.

ويأتي تتويج الاتصالات السعودية بهذه الجائزة بعد اجتيازها بنجاح كبير كافة المعايير والشروط الخاصة بالجائزة من خلال المنهجية التي تم تطبيقها لعملاء قطاع الأعمال وسط منافسة قوية بين عدد كبير من المشغلين في منطقة الشرق الأوسط الذين تقدموا بالترشح للجائزة هذا العام.

ويؤكد هذا الإنجاز ريادة الاتصالات السعودية والتحول الكبير الذي تم تحقيقه في تميز تجارب العملاء ومستوى الخدمة المقدمة، حيث يقوم قطاع الأعمال بتطبيق نموذج مميز يعتمد بشكل رئيسي على العلاقة المباشرة مع العميل، من خلال المتابعة المستمرة مع العميل عن قرب لتحقيق متطلباته وأولوياته.







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