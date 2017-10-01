تجنب الأدوية وعالج ارتفاع ضغط الدم بالشوفان

المواطن - وكالات

يحتوي الشوفان على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامينات E، B والمعادن، كالكالسيوم، والبوتاسيوم، وبعض المعادن النادرة كالسلينيوم والنحاس، والزنك، والحديد، وغيرها من العناصر الغذائية التي تجعله يتدخل كطب بديل لعلاج بعض الأمراض، يوضح موقع “lifehack ” الأمريكي فوائد الصحية للشوفان منها:

يحافظ على ثبات الوزن:

وفقاً لدراسة بحثية نشرت في أكتوبر 2009 بعنوان “التغذية الجزيئية والأغذية البحوث” مركب في دقيق الشوفان المعروف باسم β جلوكان يقلل الشهية.

2. يخفض من ارتفاع ضغط الدم:

ووجدت إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن النظام الغذائي الذي يتضمن الكثير من الحبوب الكاملة (مثل الشوفان أو الخبز الكامل) يعمل بنفس فعالية تناول الأدوية خفض ضغط الدم.

3. يخفض نسبة الكولسترول في الدم:

يحتوي الشوفان على أعلى جزء من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تخفيض الكولسترول في الدم.

وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الذين يأكلون فقط 3 جرامات من الألياف القابلة للذوبان في اليوم الواحد يمكن أن تقلل من الكوليسترول الكلي بنسبة 8٪ إلى 23٪.



4. يحافظ على نضارة البشرة:

تناول الشوفان يساعد على علاج جفاف البشرة وحكة الجلد والحفاظ على رطوبة البشرة

5. يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون:

أظهرت إحدى الدراسات أجراها باحثون في بريطانيا وهولندا على وجود صلة بين الأشخاص الذين يتناولون حمية عالية من الألياف أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ووجدت على وجه التحديد تناول كل شخص 10 جرامات إضافية من الألياف في النظام الغذائي ساعد على تخفيض الإصابة بسرطان القولون.

6. يحسن من الأداء الرياضي.

تناول الشوفان مفيد لإعطاء الطاقة قبل ممارسة الرياضة وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والبروتين، وتوفير السعرات الحرارية وقد أظهرت الدراسات العلمية أن الشوفان يعزز الأداء الرياضي للشخص.

7. يقوى جهاز المناعة:

أثبتت دراسة طبية أن تناول الشوفان يقوي جهاز المناعة وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة يقوي جهاز المناعة ويجعله قادراً على القضاء على البكتريا.

8. يساعدك على النوم:

تناول الشوفان قبل النوم يساعد على الشعور بالنعاس وذلك لاحتوائه على الميلاتونين والكربوهيدرات المعقدة التي تساعد المزيد من التربتوفان تدخل في الدماغ وتساعدك على النوم.

بالإضافة لاحتواء الشوفان على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك B6، وهو عامل مشترك الذي يساعد أيضا في إنتاج المزيد من السيروتونين في الدماغ.







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