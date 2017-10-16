تحديث جديد لمساعد جوجل الصوتي

المواطن - وكالات

يمكن لمساعد جوجل الشخصي التحكم فى أجهزة Chromecasts بكل سهولة عبر جهاز جوجل الصوتي الجديد Google Home، إلا أن أحدث تقرير كشف أنه يمكن الآن للمستخدمين التحكم في أجهزتهم من خلال مساعد جوجل الموجود على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي آندرويد و iOS أيضا.

وطرحت جوجل هذه الميزة بالفعل لجميع المستخدمين، حيث سيكون مساعد جوجل الشخصي قادرًا على التحكم في كل من أجهزة Chromecasts وChromecast Audios، وسيكون بمقدور المستخدمين تشغيلها والتحكم بها وإيقاف تشغيلها إضافة إلى إيقاف تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف الذكي بكل سهولة.

وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتف آندرويد وآيفون، إضافة إلى أجهزة Chromecasts ، الأمر الذي يجعلهم لا يحتاجون جهاز Google Home بشكل نهائي، وهو ما يعني أن جوجل تهتم بمستخدميها طوال الوقت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :