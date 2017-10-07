تحديد خطة انضمام سانشيز لباريس سان جيرمان

المواطن - علي الحمداوي

حدد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطة الظفر بخدمات التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتمتع مهاجم منتخب تشيلي بصداقة قوية البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي، ويسعى النادي الفرنسي لاستغلال هذه العلاقة من أجل الحصول على خدمات سانشيز.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الرحيل دون الرجوع لإدارة الفريق اللندني، ولذلك قرر باريس سان جيرمان، استغلال الصداقة القوية نيمار وسانشيز، عن طريق إقناع الأول للأخير بالانضمام للفريق العاصمي.

ولن يكون الطريق سهلاً أمام باريس سان جيرمان من أجل ضم سانشيز، حيث يترقب مانشستر سيتي الإنجليزي انتهاء عقد مهاجم أرسنال من اجل الحصول على خدماته.

ودخل مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في مفاوضات للحصول على خدمات سانشيز، مقابل 60 مليون جنيه استرليني، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم انتقال رحيم سترلينج لأرسنال مقابل صفقة سانشيز.

ويأمل سان جيرمان الحصول على سانشيز بالمجان، لأنه مرغم على دفع 180 مليون جنيه إسترليني لصالح موناكو نظير التعاقد بشكل نهائي مع كيليان مبابي الصيف المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان يملك في خط هجومه الثلاثي نيمار وكافاني، ومبابي، ولكنه يسعى خلال الفترة المقبلة للتخلي عن كافاني، في حين سيعود مبابي لصفوف موناكو، وإذا رغب الفريق العاصمي في الاحتفاظ بمهاجم بطل الدوري الموسم الماضي سيكون مطالب بدفع 180 مليون جنيه أسترليني.







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