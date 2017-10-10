تحديد موعد انطلاق سباقات نادي الفروسية بموسم الرياض

المواطن - الرياض

تنطلق سباقات نادي الفروسية بموسم الرياض يوم الجمعة المقبل على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ، وتستمر على مدى 32 أسبوعاً تتضمن 64 حفلاً تقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتعد هذه المرحلة “الثانية” في الموسم الجديد الذي كان قد بدأ من خلال سباقات المصيف التي أقيمت على ميدان الملك خالد بالحوية بمحافظة الطائف واستمر على مدى 8 أسابيع تضمنت 16 حفلاً ليومي الجمعة والسبت خلال الفترة من 13 / 10 / 1438هـ , إذ يتطلع عشاق ومحبو رياضة الفروسية إلى أن يظهر موسم الرياض بالمظهر التنافسي القوي في ظل الاستعدادات والجاهزية التي ستكون عليها الإسطبلات والملاك والمدربون والخيالة لا سيما في ظل وجود مناسبات الكؤوس الكبرى وفي مقدمتها حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس وحفل السباق السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين.

وتحظى السباقات برعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الرئيس الفخري لنادي الفروسية ، إضافة إلى حفل السباق الكبير على كأسي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وكذلك استمرار إقامة كأس الأمير محمد بن سعود الكبير الذي تستهل به مسابقات الكؤوس الكبرى ويقام تحت الرعاية الملكية الكريمة.

كما يشكل كرنفال كؤوس الملوك الذي سيقام للعام الثالث هذا الموسم حدثاً استثنائياً ينتظره عشاق الفروسية في ظل ما تحقق من نجاح جماهيري وتنظيمي وإقبال كبير في العامين الماضيين لا سيما وهو يقام على مدى يومين ويشهد تنافسًا مثيراً يعكس قوة وتميز مستوى الخيل السعودية, ويحرص جميع الملاك على المشاركة في هذا الكرنفال الكبير الذي يحمل أسماء الملوك السابقين سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، إضافة إلى الأمراء سلطان ونايف وبدر رحمهم الله جميعاً.







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