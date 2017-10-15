تحذير.. إنقاص الوزن السريع يسبب الحصوات الصفراوية

المواطن - وكالات

حذّرت الجمعية الألمانية للجهاز الهضمي من أن إنقاص الوزن السريع جداً يرفع خطر الإصابة بالحصوات الصفراوية.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي إنقاص الوزن تدريجياً تحت إشراف اختصاصي تغذية علاجية، كما يمكن عند الضرورة اللجوء إلى الأدوية، التي تمنع تكوّن الحصوات. وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على تكوّن الحصوات الصفراوية، والتي تتمثل في آلام وتقلصات البطن، والتي يمكن أن تهاجم الظهر أو الكتف الأيمن أيضاً.

وتُعد الحصوات الصفراوية، التي تنشأ في المرارة، من الحالات المرضية الخطيرة، إذا لم يتم علاجها؛ إذ قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس وأضرار جسيمة بالكبد. وغالباً ما يمثل التدخل الجراحي الحل للتخلص من هذه الحصوات.







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