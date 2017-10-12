تحذير.. جهاز غوغل هوم ميني يسجل جميع محادثاتك

المواطن - وكالات

أشارت شركة غوغل إلى أن أجهزة “غوغل هوم ميني” التي تم إطلاقها أخيراً قد يكون فيها مشاكل فنية، وذلك بعد تقارير عن قيام تلك الأجهزة “الذكية” بتسجيل المحادثات الجارية على مدار اليوم.

وبحسب ما لفت إليه تقرير موقع “أندرويد بوليس”، فإن الأجهزة التي تم توزيعها على الحضور أثناء مؤتمر إطلاق جهاز “غوغل هوم ميني” إلى جانب أجهزة ثانية يوم الأربعاء الماضي، كانت تقوم بتسجيل جميع أنواع الأصوات في المنزل 24/7، وذلك حتى من دون التشغيل الصوتي للجهاز مع جملة “أوكي، غوغل”، أو الضغط على الجهاز نفسه.

وتم اكتشاف هذا الخلل عند معاينة التسجيلات التي يستمع إليها الجهاز ويحتفظ بها على الحساب الشخصي على موقع غوغل.

وتأتي تلك المعلومات قبل أيام من بدء عمليات بيع الجهاز في المتاجر الإلكتروني على الإنترنت ومحلات التجزئة الكبيرة حول العالم.

وبناء على تلك التقارير، أفاد مصدر من غوغل إلى أن المشكلة تتعلق بزر تشغيل الجهاز، ولذلك دعت الشركة عينها إلى تحديث الأجهزة لبرمجي جديدة تحمل الرقم “1.28.100122” وتقوم بتعطيل الزر تماماً، وبالتالي توقيف عملية التسجيل المستمرة.

يشار إلى أن الجهاز لم يصل بعد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تعلن كبرى متاجر البيع على الإنترنت عن توفره، فيما يباع على متجر غوغل بـ50 دولاراً.







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