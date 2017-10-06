تحقيقات في وفاة مواطنة وإصابة مرافقها بحادث سير

المواطن - وليد الفهمي - جدة

لقيت مواطنة سعودية مصرعها في حادث ظهر اليوم، فيما أصيب مرافقها بإصابات بليغة، إثر تعرضهما لمطاردة من قبل مركبة أخرى.

ووفقًا لمصادر “المواطن”، فقد توفيت السيدة السعودية فورًا أعقاب المطاردة، مشيرة إلى أنهما كانا يستقلان مركبة من نوع جيب.

هذا وأشارت المصادر إلى أن مرور جدة بدأ التحقيق بالحادثة.

جدير بالذكر أن محافظة جدة شهدت خلال الأسبوع الماضي حوادث سير راح ضحيتها سيدتان.







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