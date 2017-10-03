تداول أول صورة لمنفذ هجوم لاس فيغاس الدامي

المواطن - وكالات

أعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس، جوزف لومباردو، مساء أمس الاثنين، أن منفذ الهجوم الدامي هو ستيفن بادوك، الذي أوقع أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى، مضيفاً أنه انتحر قبل وصول قوات الأمن إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.

وفتح المسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في فندق “ماندالاي باي” قرب مطار ماكاران الدولي بمدينة لاس فيغاس، وعثرت الشرطة على 8 بنادق آلية في غرفته بالفندق.

وقال لومباردو، إن مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة، وشن الهجوم بمفرده ولا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.

وأوضح أن إطلاق النار جاء من الطابق 32 من الفندق، حيث قتل المسلح، فيما لم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار.

وأشار لومباردو إلى أن السلطات تبحث عن امرأة، قالوا إن اسمها ماريلو دانلي، ولم يفصح لومباردو عما إذا كان يشتبه بضلوعها في الهجوم، لكنه وصفها بأنها “رفيقة” للمهاجم.

ونفى لومباردو شائعات عن إطلاق نار أو تفجيرات أو سيارات ملغومة في أماكن أخرى بالمنطقة.







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