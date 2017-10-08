تداول 110 ملايين سهم بقيمة 2.5 مليار ريال وهذه أكثر الشركات تفاعلًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 65.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7194.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 74 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب, ونادك, والمجموعة السعودية, والشرقية للتنمية, وسايكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت الجنوب, وإكسترا, والمعذر ريت, وملاذ للتأمين, وصدق, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.63% و 2.99% ، فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، ومشاركة ريت, وسابك، وسلامة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، وسلامة، والمراعي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 3185.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 171 صفقة.







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