تداول 116 مليون سهم عبر 71 ألف صفقة وهذه أبرز الشركات تفاعلًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 20.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7244.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, والدريس, وإكسترا , والخليج للتدريب, وسلامة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ساب للتكافل، وعناية, وأسمنت الجنوب، وزين السعودية, وميد غلف للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.36%.

من جهة أخرى كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, ومشاركة ريت، وسابك، كيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك، والراجحي، والدريس، ومشاركة ريت هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.56 نقطة ليقفل عند مستوى 3335.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة.







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