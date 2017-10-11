تداول 147 مليون سهم في 86 ألف صفقة بقيمة 3.3 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 151.30 نقطة ليقفل عند مستوى 6,889.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 147 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 10 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخدمات الأرضية، وبترو رابغ، والبلاد، ونادك، والاتصالات، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وعذيب للاتصالات، والعالمية، وطباعة وتغليف، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.70% و 8.44%.

كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 43.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3,132.63نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها اكثر 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 82 صفقة.







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