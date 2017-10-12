تداول 160 مليون سهم عبر 80 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 97.78 نقطة ليقفل عند مستوى 6,987.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 30 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسترا، وإميانتيت، وبدجت السعودية، وأسواق المزرعة، ومجموعة السعودية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العالمية، والدريس، وحلواني إخواني، وبروج للتأمين، والصقر للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.82% و 1.60%.

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة،وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 69.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3,063.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 101 ألف سهم تقاسمتها 257صفقة.







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