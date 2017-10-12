تدخل #عاجل لنائب أمير مكة المكرمة لحل مشكلة مستشفى القنفذة

المواطن - مكة المكرمة

دعا أمير منطقة مكة المكرمة، بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، في برقية عاجلة إلى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، لأن تعمل الوزارة على تذليل كافة المعوقات بما يضمن تنفيذ مشروع مستشفى القنفذة المعتمد ليقدم خدماته للمراجعين على أكمل وجه بما يتناسب مع مساحة المحافظة وعدد سكانها على أن يكون ذلك في أسرع وقت.

وقال الأمير عبدالله بن بندر في برقيته إن “الإمارة وبعد التنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة وجدت أن المشروع يحتاج إلى الدعم المعهود لمعاليكم ليرى هذا المشروع النور ويستفيد منه أبناء المحافظة”.

ويأتي هذا كتجاوب سريع مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيال تذمر سكان محافظة القنفذة من افتقار المستشفى العام بالمحافظة للخدمات ومرافق البنية التحتية، وتعثر استكمال إحلال وتطوير المستشفى العام بالقنفذة وذلك تحت وسم “مستشفى القنفذة يا توفيق”.







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