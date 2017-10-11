تدشين المحاكم التجارية المتخصصة رسيمًا.. الأحد

المواطن- الرياض

يدشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، الأحد المقبل ، أعمال المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها رسمياً تحت مظلة وزارة العدل ، وذلك في حفل يقام بالعاصمة الرياض بحضور عدد من الوزراء والسفراء وخبراء في مجالات القانون والاقتصاد والاستثمار.

ويقام ضمن حفل تدشين أعمال المحاكم التجارية معرض تعريفي وتفاعلي يضم عدداً من مشاريع ومبادرات الوزارة بحضور مديريها للتعريف بها ومناقشة الحضور بأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما سيتم في الحفل استعراض التسلسل التاريخي لتطوير القضاء التجاري بدءاً من إلحاقه بديوان المظالم وصولاً إلى إتمام سلخه لوزارة العدل.

وستنظم وزارة العدل ضمن فعاليات الحفل ندوة علمية متخصصة تناقش أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030 .

يشار إلى أن المحاكم التجارية قد باشرت أعمالها غرة محرم الجاري في ثلاث محاكم في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية في عدد من مدن المملكة.







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