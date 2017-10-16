تدشين حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بجدة

المواطن - جدة

دشَّنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في مركز السكر والغدد الصماء، التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

تم ذلك برعاية المشرف العام على برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أحمد بن مسعود الفيفي، وبحضور مدير مركز السكر والغدد الصماء الدكتور سعيد يولداش، ورئيس قسم مكافحة العدوى الدكتور حسام جوهرجي.

وتهدف الحملة إلى الوقاية من فيروس الأنفلونزا الموسمية، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكري، والذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية.‎







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