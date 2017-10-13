تراجع أسعار النفط رغم هبوط أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية

المواطن - وكالات

بدأت أسعار عقود النفط في التعافي من خسائرها الأولية، لكنها أغلقت على انخفاض، أمس الخميس، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطًا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وشهدت السوق ضغوطا أيضًا من تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط للعام المقبل.

وارتفع النفط في الأسابيع القليلة الماضية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أسعار الخام الأميركي ستعود إلى مستواها المرتفع قرب 53 دولارًا للبرميل الذي وصلت إليه في أواخر سبتمبر الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :