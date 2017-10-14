ترامب يضرب نظام الملالي بـ”حقيقة عروبة ” الخليج

المواطن - وكالات

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب واستفزاز النظام الإرهابي في إيران باتباعه لحقيقة تاريخية، واستخدام مصطلح “الخليج العربي” بدلا من “الخليج الفارسي” كما تسميه مصادر انجليزية، وذلك في مؤتمر إعلان استراتيجيته الجديدة إزاء إيران.

وجاء ذلك خلال حديث”ترمب” عن خطورة الإرهاب الإيراني على الملاحة الدولية بالمنطقة، قائلاً: “النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وإن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

واستشاط نظام الملالي غضباً من تصريحات ترامب عن عربية الخليج، فرد عليه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قائلاً: “عليكم أن تطالعوا الجغرافيا فكيف لا يعرف رئيس الجمهورية الاسم المعروف لخليج دولي فهو الخليج الفارسي الذي تجول فيه الأساطيل الأميركية بلا سبب”، على حد تعبيره.

يذكر أن النظام الإيراني الإرهابي، يحاول زوراً وبهتاناً بين الحين والآخر، ادعاء تسمية #الخليج_العربي، بـ”الخليج الفارسي”، متجاوزا جميع الحقائق التاريخية، لكن مراسلات الأمم المتحدة الداخلية باللغة العربية تستخدم “الخليج العربي”،كما سبق أن استخدم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لفظ “الخليج العربي”، في يونيو 2017 .







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