ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، وأسفرت المباراة الأولى عن تحقيق الباطن للفوز على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وافتتح الاتفاق باب التسجيل عن طريق اللاعب كاليخون في الدقيقة 12، وتعادل الباطن عن طريق اللاعب جوناثان في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاف الباطن هدف التقدم عن طريق لويس باولو في الدقيقة 62، واختتم الأهداف اللاعب سلطان مسرحي في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الهلال الذي تتبقى له مباراة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، واصل الفيصلي عروضه القوية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الانتصار على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

وافتتح الفيصلي باب التسجيل عن طريق اللاعب هايلاند في الدقيقة 41، وأضاف محمد أبو سبعان الهدف الثاني لصالح الفيصلي في الدقيقة 59، وأحرز الفيحاء هدفه الوحيد عن طريق “روني فرنانديز” في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة والباطن صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي قمة مباريات الجولة السادسة، حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه نادي الشباب؛ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وضيفه الأهلي بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق اللاعب عمر السومة في الدقيقة 3، ثم عادل النتيجة خالد الكعبي للشباب في الدقيقة 8، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 11، ثم سجل معتز هوساوي الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني سجل الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب حسين المقهوي، وأحرز الهدف الخامس من ضربة جزاء نفذها ليوناردو سوزا في الدقيقة 83، وقلص سعد الأمير النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لصالح الشباب في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليحتل صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع.







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