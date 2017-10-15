ترتيب دوري المحترفين.. الأهلي في الصدارة والنصر يقترب من الأربعة الكبار

المواطن - الرياض

أقيمت، اليوم الأحد، مباراة واحدة ضمن دوري المحترفين السعودي، حيث فاز النصر على ضيفه التعاون بهدفين لهدف في الجولة السادسة من المسابقة.

ويتصدر ترتيب المسابقة حاليًّا النادي الأهلي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع أندية الباطن، الفيصلي، والهلال الذين يحتلون المراكز من الثاني للرابع على التوالي، مع العلم أن الهلال له مباراة مؤجلة.

من ناحية أخرى يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، والاتحاد في المركز السابع برصيد 8 نقاط، والشباب في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

ويتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًّا أندية أحد، الاتفاق، والرائد في المراكز من 12 لـ14 على التوالي.







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