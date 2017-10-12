تركي آل الشيخ رئيساً للجنة الأولمبية السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، فوز معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.

وقالت اللجنة عبر موقعها الرسمي: «معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس للجنة الأولمبية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م».

وعقدت الجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس الجمعية العمومية غير العادية لاختار الرئيس الجديد خلفاً, لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، الذي قدم استقالته مؤخراً.

وأقيمت الجمعية العمومية غير العادية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب، لاختيار خليفة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.

وأسفرت النتائج عن فوز معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية بالتزكية.







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