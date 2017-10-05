تركي آل الشيخ.. قائد ثورة الكرة السعودية.. 30 قراراً في 29 يوماً

المواطن - علي الحمداوي

منذ أن تولى المهمة رسمياً بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، شرع في العمل على تصحيح مسار الكرة السعودية، عن طريق إصدار عدة قرارات في غاية الأهمية بشأن اللجان والأندية وكذلك اللاعبين.

أقسم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة والمستشار بالديوان الملكي، على محاسبة المخطئ وعدم نجاة كل ما طالتهم أي شبهات مهما كان منصبه، ليصدر من تاريخ تعيينه حتى الآن 30 قراراً في سابقة لم تحدث من قبل.

القرارات الـ 30 التي أصدرها رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، نشرت حالة من الارتياح في الوسط الرياضي، وخاصة الأندية الشعبية التي كانت ولا تزال تعاني جراء الإدارات السابقة.

ونستعرض فيما يلي القرارات التي أصدرها رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، منذ تعيينه حتى الآن، والتي جاءت كما يلي:

مسابقات

إلغاء مسمى دوري جميل، ليصبح الدوري السعودي للمحترفين.

رفع مكافآت كأس الملك إلى 10 ملايين ريال للبطل، و5 ملايين للوصيف.

إلغاء بطولة كأس ولي العهد الموسم الحالي، وإطلاق الاسم ذاته على السوبر السعودي.

تسمية دوري الدرجة الأولى باسم الأمير فيصل بن فهد.

تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد، للدوري الأولمبي.

أندية

تقديم إعانة مالية قدرها 10 ملايين لنادي الاتحاد.

إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وتكليف حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الرائد، وتكليف فهد المطوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

عقد جمعية عمومية استثنائية للأندية الممتازة خلال شهر من تاريخه.

الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة القيد المقبلة للموسم الحالي لأندية المحترفين، ولاعبين لأندية الدرجة الأولى.

تحويل ملف ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

لاعبون

سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في مركز التحكيم السعودي.

إعادة فتح قضية انتقال اللاعب محمد العويس وتحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

إجراء تحقيق عاجل حيال قضية اللاعب علاء الكويكبي.

لجان

تشكيل لجنة لوضع الحلول بشأن تراكم مكافآت الحكام.

تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة.

تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة خلال 30 يوماً.

تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تكييف ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال.

تشكيل لجنة فنية لتطوير كرة القدم السعودية.

تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية.

إلغاء لجنة التوثيق وما توصلت له من نتائج في فترة سابقة.

تكليفات

تكليف اتحاد الكرة بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص للمدربين الوطنيين.

البدء بدراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله.

تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.

العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي ،وفقاً للائحة المتفق عليها.

توجيه عاجل بصرف مكافآت الحكام دون تأخير.

ملاحقة مستغلي الحقوق التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب الوطني.

فتح المجال أمام الشركات الوطنية الراغبة في رعاية المنتخب ودعمه خلال مشواره بكأس العالم.

مزايا

منح أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :