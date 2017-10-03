تركي آل الشيخ يعتمد مجلس إدارة نادي الشهيد

المواطن - حسان الصالحي

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مجلس إدارة نادي الشهيد بمنطقة عسير، وذلك بناءً على ما عرضه وكيل الهيئة للشؤون الرياضية، المتضمن إعادة توزيع المناصب بين أعضاء المجلس.

وجاء التوزيع على النحو التالي:-

1- علي بن إبراهيم المسعودي – رئيسًا لمجلس إدارة نادي الشهيد.

2- إبراهيم بن غالب عسيري – نائبًا للرئيس.

3- أحمد بن طالع عسيري – أمينًا عامًا للنادي.

4- محمد بن علي الأحمري – أمينًا للصندوق.

5- محمد بن إبراهيم عسيري – عضوًا.

6- شاكر بن عبده الجيد – عضوًا.

7- محمد بن طالع آل حسين – عضوًا.

ويعتبر نادي الشهيد السعودي، أحد أندية الدرجة الثانية بمنطقة عسير في محافظة محايل، وتأسس عام 1399 هـ، وحقق العديد من البطولات.







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