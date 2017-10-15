تركي آل الشيخ يعفي أمين عام النصر ويحل مجلس إدارة الشباب

المواطن - الرياض

قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إعفاء أمين عام نادي النصر سلمان القريني من منصبه وفقًا للمادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وقالت الهيئة في بيان: “بناء على ما تم رصده من تجاوزات تجاه المؤسسة الرياضية من قبل أمين عام نادي النصر واستنادًا إلى المادة 95 م فقد قرر رئيس هيئة الرياضة إعفاء سلمان بن حمد القريني من منصبه وإبلاغ سمو رئيس مجلس إدارة النصر بالقرار اعتبارًا من تاريخه”.

من ناحية أخرى قرر تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة الشباب وتكليف طلال آل الشيخ رئيسًا للنادي.

وقالت الهيئة في بيان: “بناء على ما صدر من مجلس إدارة الشباب من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات الهيئة واستنادًا إلى المادة 36 فلقد تقرر حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف الأستاذ طلال بن حسن آل الشيخ رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي”.

وفي نفس السياق أعلن اتحاد كرة القدم قبوله استقالة طلال آل الشيخ من عضوية المجلس وتعيين عمر باخشوين عضواً تنفيذياً في الاتحاد السعودي.







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