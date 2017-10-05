تركي العجمة: السومة مثال حقيقي للاعب المؤثر

المواطن - علي الحمداوي

أشاد الإعلامي الرياضي تركي العجمة بمستوى المحترف السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها برفقة الراقي ومنتخب بلاده.

وقال مقدم برنامج كورة: «اللاعب عمر السومة مثال حقيقي لمن يحترم مصدر دخله وأكل عيشه، والعمل الذي يحبه، نجم مؤثر في فريقه وممتع».

ولعب السومة حتى الآن مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين 5 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف، وقاد بلاده للتعادل أمام إيران في الجولة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية ليتأهل للملحق لآسيوي.

يطمح اليوم الخميس، منتخب سوريا في تحقيق نتيجة جيدة عندما يتقابل مع ضيفه أستراليا، على استاد هانغ جيبات في ميلاكا بماليزيا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد أستراليا في سيدني، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لخوض الملحق العالمي من التصفيات أمام صاحب المركز الرابع في تصفيات منطقة كونكاكاف.

وتعززت صفوف الفريق في الجولات الأخيرة بعودة ثنائي الهجوم فراس الخطيب وعمر السومة، الذي سجل هدف التعادل الحاسم في المباراة الأخيرة من الدور السابق أمام إيران.







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