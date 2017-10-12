ترمب يرشح كريستين نيلسن وزيرة للأمن الداخلي خلفاً لكيلي

المواطن - وكالات

رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس، الخبيرةَ الأمنية كريستين نيلسن لمنصب وزيرة الأمن الداخلي، خلفاً لجون كيلي الذي عيَّنه ترمب كبيراً لموظفي البيت الأبيض، وعملت نيلسن نائبة لكيلي في وزارة الأمن الداخلي.

وواجهت وزارة الأمن الداخلي مهمة إدارة جهود رئيسية لمواجهة الكوارث في الأسابيع الأخيرة في كل من تكساس وفلوريدا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية في أعقاب الأعاصير هارفي وإيرما وماريا.

وعملت نيلسن في الوزارة خلال إدارة جورج دبليو بوش، وكان ترمب قد عيّن كيلى كبيراً لموظفي البيت الأبيض في أواخر يوليو الماضي.







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