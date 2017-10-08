تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام الكونغو

المواطن - مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تشكيل الفراعنة استعداداً لمواجهة الكونغو في الجولة الخامسة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي: «عصام الحضري، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي ،محمد النني، طارق حامد، رمضان صبحي، ومحمد صلاح، وصالح جمعة، وأحمد حسن كوكا».

وبات المنتخب المصري على أعتاب التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد تعادل منتخب أوغندا مع ضيفه المنتخب الغاني دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بمنافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويكفي المنتخب المصري الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب الكونغو، لضمان التأهل إلى المونديال قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، وذلك بعد غياب منذ 28 عامًا.

يذكر أن الجمهور السعودي أعلن مساندته لشقيقه المصري، بعدما أطلق هشتاقاً تحت عنوان (#الجمهور_السعودي_يساند_مصر )، في لافتة طيبة من أبناء المملكة تجاه المنتخب المصري، الذي بات على بعد خطوات من الوصول لمونديال روسيا، واللحاق بركب المتأهلين لكأس العالم.







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