تشيلسي يريد التعاقد مع نجم أرسنال

المواطن ـ وكالات

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن أن تشيلسي يسعى لتعزيز خط هجومه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وسينضم تشيلسي إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في صراع الظفر بخدمات المهاجم التشيلسي أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال الحالي.

ومن المتوقع أن ينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في الصيف القادم؛ حيث إن العلاقة بينهما لا تؤشر على إمكانية تجديد العقد بينهما.

ويريد تشيلسي تحقيق مطالب كونتي الذي كان غاضبًا من تعامل الإدارة مع الميركاتو السابق، فيما كان سانشيز قريبًا من الخروج من ملعب الإمارات في الصيف الماضي لكن تمسك فينجر به حال دون ذلك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :