تصادم يصيب 6 معلمات بطريق كلاخ – السديرة جنوب الطائف

المواطن - الطائف
أصيبت 6 معلمات بإصابات متفاوتة بينهن اثنتان إصابتهما خطيرة والباقيات بين متوسطة إلى بسيطة.
وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف عند الساعة ١٢:٦مساء اليوم، بلاغًا عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق سديرة أمام الحياة الفطرية مما خلف وراءه عدداً من الإصابات .
وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، متحدث الهلال الأحمر بالطائف، أنه تم توجيه الفرق الإسعافية للموقع وعند الوصول تبين إصابة 6 معلمات بينهن اثنتان إصابتهما بالغة تم التعامل معهما بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، متحدث الهلال الأحمر بالطائف، أنه تم توجيه الفرق الإسعافية للموقع وعند الوصول تبين إصابة 6 معلمات بينهن اثنتان إصابتهما بالغة تم التعامل معهما بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
واضاف أن ثلاث معلمات منهن كانت إصابتهن متوسطة وتم نقلهن بعد تقديم الخدمة إلى مستشفى الملك فيصل فيما وجدت حالة أصيبت بإصابة بسيطة فلم تنقل.