تصادم يصيب 6 معلمات بطريق كلاخ – السديرة جنوب الطائف



أصيبت 6 معلمات بإصابات متفاوتة بينهن اثنتان إصابتهما خطيرة والباقيات بين متوسطة إلى بسيطة.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف عند الساعة ١٢:٦مساء اليوم، بلاغًا عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق سديرة أمام الحياة الفطرية مما خلف وراءه عدداً من الإصابات .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، متحدث الهلال الأحمر بالطائف، أنه تم توجيه الفرق الإسعافية للموقع وعند الوصول تبين إصابة 6 معلمات بينهن اثنتان إصابتهما بالغة تم التعامل معهما بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.