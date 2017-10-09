تصاعد سريع في أزمة التأشيرات بين أميركا وتركيا

المواطن - وكالات

أعلنت السفارة التركية لدى واشنطن، في بيان صدر عنها، مساء أمس الأحد، عن تعليق إجراءات منح التأشيرات للأميركيين في جميع البعثات التركية في الولايات المتحدة، ردًّا على قرار أميركي مماثل.

وأكدت السفارة، في البيان، الذي يحتوي على نص يماثل بصورة شبه كاملة نص القرار الأميركي بهذا الشأن: “إن الأحداث أجبرت الحكومة التركية على مراجعة تقييمها لمدى التزام حكومة الولايات المتحدة بضمان أمن مكاتب البعثة الدبلوماسية التركية وموظفيها (في أميركا)”.

وتابع البيان: “ومن أجل تقليص عدد الزوار إلى سفارتنا وقنصلياتنا لأقل درجة ممكنة خلال تنفيذ هذه المراجعة، أوقفنا بشكل فوري جميع الخدمات الخاصة بمنح تأشيرة الدخول لغير المهاجرين في كل المؤسسات الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة”.







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