تصريحات متشائمة من مدرب ليفربول بعد التعادل مع نيوكاسل

المواطن - وكالات

قال المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب: إنه يشعر بخيبة أمل بعد تعادل فريقه ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، أمس الأحد، خلال منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأضاف المدير الفني لنادي ليفربول عقب المباراة: “اللعب في أرض نيوكاسل سيكون مكانًا صعبًا لكل فريق.. لقد سجلوا من فرصة واحدة فقط، هذا يجعلك تشعر بأن الأمر ليس عادلًا، كانت لدينا ضربة جزاء واضحة أيضًا”.

وأردف المدير الفني لنادي ليفربول: “حتى عندما كان المرمى خاليًا سددنا الكرة أعلاه.. صنع ليفربول 5 أو 6 فرص مميزة، وكالعادة سجلنا واحدة”.

وتعادل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانت جيمس بارك”.

وسجل اللاعب كوتينيو هدف ليفربول الأول في الدقيقة 29، وتعادل بعدها خوسيلو لنيوكاسل في الدقيقة 36.

وبالنتيجة هذه يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 12 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن الثنائي المتصدر مانشستر يونايتد وسيتي.







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