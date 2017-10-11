تصفيات كأس العالم تُنهي مسيرة قائد هولندا

المواطن - وكالات

ودَّع المنتخب الهولندي تصفيات كأس العالم المؤهلة لروسيا 2018، وفشل في الوصول للمونديال رغم الفوز على السويد، ولكنه حلّ ثالثاً في مجموعته وراء فرنسا والسويد.

وأعلن قائد المنتخب الهولندي، آريين روبن، اعتزاله اللعب دولياً، بعدما فشلت بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ليسدل الستار على مصيره حافلة بالانجازات خلال السنوات الماضية.

ويبلغ النجم الهولندي حالياً من العمر 33 عاماً، ولعب مع منتخب بلاده 96 مباراة دولية أحرز خلالها 37 هدفاً، وكان أحد نجوم النسخة الماضية بكأس العالم، وقاد هولندا للدور نصف النهائي.

وعلق روبن على اعتزاله اللعب الدولي:«14عامًا، تبقى رائعة، سأتذكر دائما كأس العالم 2010 و2014، أنهما أفضل ذكرياتي، ففي البطولتين شكلنا فريقاً حقيقاً».

وبدأ روبن مشواره الدولي مع المنتخب الهولندي، في أبريل 2003، وقاد بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال 2010 في جنوب إفريقيا قبل أن تخسر أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وفي مونديال 2014 بالبرازيل، قاد روبن هولندا إلى نصف النهائي، وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، قبل أن يفشل برفقة هولندا في تخطي تصفيات كأس العالم 2018، ويغيب عن المونديال الروسي لأول مرة منذ عام 2002.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :