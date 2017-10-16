تصنيف الفيفا يحسم قادة المجموعات في مونديال روسيا

المواطن – وكالات

جاء صدور تصنيف الفيفا الشهري لمنتخبات العالم اليوم، لينهي حالة الجدل وطوفان التكهنات الذي دار حول هوية المنتخبات القيادية في مونديال روسيا 2018.

حيث حسم التصنيف هوية المنتخبات التي ستتواجد على رؤوس المجموعات الثمانية للمونديال الروسي، والذي ستجرى مراسم سحب القرعة الخاصة به يوم 1 ديسمبر المقبل.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم السبع منتخبات الأوائل في تصنيف الفيفا الصادر اليوم، لتصبح هي قادة المجموعات في القرعة المنتظرة إلى جانب المنتخب الروسي مستضيف البطولة.

وستتوزع منتخبات ألمانيا، والبرازيل، والبرتغال، والأرجنتين، وبلجيكا، وبولندا، وفرنسا، وروسيا، على رؤوس المجموعات خلال مراسم القرعة التي ستقام مطلع ديسمبر المقبل.

وخلال القرعة سيتم تقسيم المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال إلى 4 مستويات في كل مستوى 8 منتخبات، بحسب تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر.

وستضم كل مجموعة من مجموعات البطولة الثمانية منتخبًا من كل تصنيف، بإجمالي 4 منتخبات، علمًا بأنه لن يتواجد منتخبان من قارة واحدة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يتأهل منها 14 منتخبًا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي يتواجد بالمستوى الرابع بتصنيف منتخبات المونديال، إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية، واليابان، وإيران، ونيجيريا، والمتأهل من الملحق الآسيوي الأميركي والمنتخبان المتأهلان عن قارة إفريقيا من المجموعتين الثالثة والرابعة.







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