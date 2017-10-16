تصنيف الفيفا يُسعد مدرب تونس نبيل معلول

المواطن ـ محمد سلام

أعرب المدير الفني للمنتخب التونسي، نبيل معلول، عن سعادته الغامرة لوقوع منتخب نسور قرطاج في الترتيب رقم 28 عالميًا والأول عربيًا وأفريقيًا ضمن تصنيف الفيفا، والذي تم الإعلان عنه منذ ساعات.

وقال نبيل معلول في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الحمد لله والشكر لله.. تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر المنتخب التونسي في المرتبة 28 عالميًا والأول عربيًا وإفريقيًا”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن، اليوم الاثنين، التصنيف العالمي للمنتخبات والذي شهد تراجعاً كبيراً للأخضر السعودي، قبل قرعة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 10 مراكز دفعة واحدة بالتصنيف العالمي للمنتخبات، ليحل في المركز الـ 63 عالمياً برصيد 576، علماً بأن الأخضر كان في المركز (53) الشهر الماضي.

وحل الأخضر في المركز السادس آسيوياً، خلف منتخبات إيران وأستراليا، واليابان والصين وجمهورية كوريا، على الترتيب، والأول خليجياً، والرابع عربياً.

وسيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيف شهر أكتوبر، خلال قرعة كأس العالم 2018 في روسيا، وبحلول الأخضر في المركز الـ 63 عالمياً بات ضمن التصنيف الرابع.

يذكر أن التصنيف الأول سيضم برفقة البلد المستضيف (روسيا)، أصحاب أول سبعة مراكز في تصنيف شهر أكتوبر الصادر اليوم (ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا).







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