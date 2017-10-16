تصنيف خريجي الكليات التقنية على درجة مهندس تطبيقي أو تقني

المواطن - واس

صنفت الهيئة السعودية للمهندسين، خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حملة شهادة البكالوريوس درجة ” مهندس تطبيقي” أو تقني”، مساواة لخريجي الكليات التقنية والاتصالات بخريجي الهندسة من الجامعات السعودية والعالمية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن التصنيف يأتي كأحقية لخريجي الكليات التقنية من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الهندسية؛ نظراً لتطور المناهج والدراسة الإنجليزية طوال فترة الانضمام للكلية، ومطابقتها للبرامج التدريبية العالمية والتي يحتاجها سوق العمل.

وأكدت المؤسسة أن التصنيف سيُسهم في الحدّ من مزاولة المهن الهندسية التقنية لغير حاملي الاعتماد المهني من الهيئة، ويرفع من تصنيف وجودة الأعمال التقنية والمهنية في المملكة، كذلك يمنح الخريجين درجة ومميزات في الجهات الوظيفية بالقطاعين العام والخاص كبقية مهندسي الجامعات.

وبيّنت المؤسسة أن الهيئة قررت إعداد مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعاون مع الطرفين، وتبادل الخبرات والمعلومات عند تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الهندسية لتطوير مستقبل التعليم الهندسي التقني في المملكة وتحديد الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل.

وتسعى المؤسسة إلى التوسع في التخصصات التقنية والمهنية لحملة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية للموظفين الراغبين في إكمال دراستهم، إضافة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لاعتماد شهادة الماجستير التطبيقي لحاملي التخصصات التقنية والمهنية.

يُذكر أن عدد خريجي الكليات التقنية من حملة شهادة البكالوريوس بلغ 400 خريج، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع نهاية الفصل التدريبي الأول والثاني لهذا العام.







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