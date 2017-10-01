تطبيق الدانوب يجذب اهتماماً واسعاً خلال المنتدى العالمي بغرفة جدة

المواطن - جدة

شهد تطبيق الدانوب والمنصة للتجارة الإلكترونية إقبالاً شديداً من زوار المنتدى العالمي للتطبيقات الذي نظمته الغرفة التجارية بجدة يوم الجمعة الماضي.

وقد استُـضيف الحفل الافتتاحي برعاية صاحب السمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الفترة الممتدة ما بين ٢٨ و٢٩ سبتمبر وشكّل منبراً لروّاد التجارة الإلكترونية في المنطقة لمناقشة اتجاهات النمو الحالية والإمكانيات المستقبلية للتطبيقات في المملكة.

وعرض المنتدى أفضل التطبيقات من مختلف أنحاء المملكة واستعرض الحاضرون آراءهم حول قطاع أعمال التطبيقات ويأتي هذا الحدث تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلد. وانطلق تطبيق الدانوب ليصبح الرائد من بين التطبيقات والمنصات الأخرى للتجارة الإلكترونية في المنطقة ولقد عزز مكانته كأضخم منصة للتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.

وقال ماجد بن محمد الطحان٬ المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لتطبيق الدانوب٬ والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AYM : “لقد سعدنا بالمشاركة في هذا الحدث الضخم إلى جانب مجموعة مميزة من المبدعين ورجال الأعمال والضيوف”.

وأضاف: ” نود أن نشكر المسؤولين في الغرفة التجارية بجدة على سعيهم الدؤوب لدعم الابتكار والتكنولوجيا.. وصحيحٌ أننا لا نزال في الأيام الأولى من رحلتنا للنمو ولكننا قطعنا أشواطاً مهمة وحققنا نجاحات بارزة بحيث تم تصنيف تطبيق الدانوب المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية”.

وأردف بالقول: إن نجاحنا حتى اليوم شهادة على أهمية دور الرؤية إلى جانب الابتكار والتصميم القوي على النجاح في إحداث تأثير حقيقي على عالم التجارة الإلكترونية”.

والمعروف أن تطبيق الدانوب يوفر منصة آمنة وسريعة للتسوق للبقالة عبر الإنترنت بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية والحسومات الحصرية على المنصة المتكاملة للتجارة الإلكترونية.”

واستضاف جناح تطبيق الدانوب أكثر من 1000 من زوار الفعالية خلال اليومين الماضيين والذين أبدوا اهتماماً واسعاً بالحصول على معلومات عن إطلاق التطبيق والاستفادة من العروض الترويجية.







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