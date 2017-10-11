تظاهرات أمام اليونسكو ضد إرهاب قطر وترشيح ممثلها

المواطن - وكالات

تظاهر ناشطون أمام مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على إدراج مسؤول من قطر التي تدعم المنظمات الإرهابية ضمن المرشحين لرئاسة المنظمة الدولية.

وطالب المحتجون بإسقاط ترشح المسؤول القطري، ورفعوا لافتات تشير إلى رعاية قطر للإرهاب.

وعبر المحتجون عن انتقادهم لليونسكو للسماح لدولة متهمة بالتورط في دعم وتمويل الحركات المتطرفة والعنيفة بالترشح لمنصب يُعنى بنشر ودعم الثقافة والفنون.

وقطعت المملكة والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر بسبب سياستها في دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة.







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