تعاون بين 3 جراحين وروبوت لإجراء جراحة عمود فقري لطفل في السادسة

المواطن - وكالات

نجح فريق أطباء فرنسي في الاستعانة بالروبوت “روزا “، لإجراء عملية جراحية في الظهر لطفل فرنسى 6 أعوام يعاني من اعوجاج في العمود الفقرى منعه من الحركة، وقد استطاع أخيراً أن يجلس في سابقة تعد الأولى من نوعها في العالم.

واستعان الجراحون الفرنسيون في إجراء هذه العملية – التي كانوا يعدون لها منذ سنة – بوضع عصا بين ثنيات العمود الفقري وقد أجرى الأطباء أشعة الإسكنر للطفل مما جعلهم يزرعون العصا في ثنيات العمود الفقري بنجاح .. وقد تمت عملية حفر مكان لتثبيت هذه العصا بمساعدة الروبوت.

وتمكن الطفل – بعد الخضوع لهذه الجراحة التي استغرقت 3 ساعات – من الجلوس إلى جانب تمكنه من تفادي مشاكل في التنفس والهضم والمشاكل الجلدية نتيجة لاستلقائه على ظهره.

جدير بالذكر أن الأطباء كانوا قد صرحوا بأن هذه العملية مخصصة لعدد محدد من الحالات التي يعاني فيها الأطفال من عدم النمو ويعانون أيضا من التواءات صعبة في العمود الفقري يصعب إصلاحها مرة أخرى وهناك حاليًا 4 أطفال في انتظار إجراء العملية التي لم تحدد لها موعد بعد.







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