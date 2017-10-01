تعرف على تطبيقات أندرويد الأكثر شعبية حول العالم.. واتساب في المقدمة

المواطن - وكالات

عدد هائل من التطبيقات متاحة على نظام تشغيل لأندرويد داخل متجر “جوجل بلاي”، ولكن المستخدمين حول العالم لديهم مجموعة مميزة يستخدمونها بكثرة ويعتمدون عليها أكثر من غيرها.

وكشفت شركة أبحاث Priori Data قائمة بها 10 تطبيقات أندرويد هي الأكثر شعبية في العالم، وذلك على أساس التحميلات من متجر جوجل بلاي في جميع أنحاء العالم خلال أغسطس 2017.

تطبيق واتساب لهواتف أندرويد:

يأتي تطبيق واتساب في مقدمة تطبيقات أندرويد الأكثر شعبية، فبخلاف الرسائل، يقدم التطبيق أيضًا ميزات مثل المكالمات الصوتية، والرسائل الصوتية، وتبادل الصور، والدردشة الجماعية وأكثر من ذلك.

فيسبوك ماسنجر:

ثاني أكبر تطبيق أندرويد شعبية في العالم، وهو يتيح للمستخدمين التراسل الفوري ودردشة الفيديو بشكل مجاني، كما يعمل عبر الأجهزة النقالة، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

إنستجرام:

هو تطبيق تابع أيضًا لفيسبوك، وقالت منصة مشاركة الصور مؤخرًا: إن لديها الآن 800 مليون مستخدم نشط شهريًّا، بينهم 500 مليون يستخدمون التطبيق بشكل يومي، وهو ما يجعله ثالث أكبر تطبيق أندرويد شعبية.

فيسبوك:

في المركز الرابع يأتي تطبيق فيسبوك، وتركز الشركة في إضافة المزيد من الفيديوهات والإعلانات الصورية إلى التطبيق، حيث تساهم مبيعات إعلانات الهاتف الآن في جزء كبير من عائدات فيسبوك التي بلغت 8 مليارات دولار خلال الربع الأخير.

فيسبوك لايت:

لا تزال فيسبوك وتطبيقاتها تسيطر على تطبيقات أندرويد الأكثر شعبية، ويأتي تطبيق فيسبوك لايت المخصص للهواتف التي تأتي مع مواصفات بسيطة أو إنترنت بطيء.

WISH:

واحد من تطبيقات التسوق الأكثر شعبية في العالم، والمعروف بميزة virtual mall feature، وتم إطلاق التطبيق في عام 2013، وأثارت مؤخرًا استثمارًا جديدًا قيمته 8 مليارات دولار.

سناب شات:

على الرغم من المنافسة القوية التي يواجهها تطبيق سناب شات إلا أنه لا يزال ضمن أهم تطبيقات أندرويد في العالم، وفقًا لشركة تحليلات السوق جومبشوت، سجل سناب شات 38.5٪ من الاشتراكات الجديدة في أغسطس.

Subway Surfers:

من أبرز الألعاب التي اهتم بها مستخدمو هواتف أندرويد حول العالم، وتم تحديثها أكثر من مرة لاستغلال نجاحها الكبير.

Spotify Music:

تطبيق الموسيقى الشهير Spotify يتمتع بشعبية واسعة في بعض البلدان حول العالم، ولديه ما يقرب من 60 مليون مشترك مدفوع.

ماسنجر لايت:

تطبيق ماسنجر لايت انتشر بقوة مؤخرًا؛ لأنه يساعد المستخدمين في التواصل دون التأثر بسرعة الإنترنت أو مساحة الهاتف.







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