مصادر “المواطن” تكشف مواعيد صرف مكافأة الحج

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشفت مصادر “المواطن“، أنه من المنتظر أن تبدأ عدد من الجهات العسكرية والمدنية، خلال العشرة أيام المقبلة، في صرف مكافأة خدمة حجاج بيت الله لموظفيها الذين شاركوا في المهمة.

وأكدت المصادر أن عددًا من الجهات انتهت من رفع وإعداد مسيرات الموظفين براتب أساسي فقط، حيث أعدت أوامر الصرف الخاصة بها تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف من وزارة المالية، ومن ثم تحويلها للبنوك المحلية للإيداع في حسابات الموظفين.

وتوقعت مصادر “المواطن” أن تختلف مواعيد الصرف بين الجهات الحكومية؛ وذلك لاختلاف الفترات الزمنية التي استغرقت لاستكمال الإجراءات بين الجهات.







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