تعريف القانون الدولي الإنساني وتطوره في ندوة بالمستشفى السعودي الألماني

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

انطلقت، صباح اليوم الأحد، ندوة القانون الدولي الإنساني، التي تعقدها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، بمركز المؤتمرات والتعليم المستمر بالمستشفى السعودي الألماني، من خلال أوراق العمل التي قدمها الباحثون والمحاضرون من البعثة الإقليمية للصليب الأحمر قدمها علي الهوش، حول تعريف القانون الدولي الإنساني وتطوره.

ولفت الهوش إلى أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تحكم النزاعات المسلحة من أجل ضمان الاعتبارات الإنسانية، فيما قدم المستشار القانوني معز الهذلي، ورقة بعنوان “الأسس القانونية والتشريعية”، أوضح فيها احترام القواعد التشريعية والقانونية التي تحكم الحروب والنزاعات المسلحة.

وقدم الهذلي بعض الملاحظات على قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم الحروب والنزاعات المسلحة والمبادئ الشرعية المتعلقة بالآثار المترتبة على الحروب ومعاملة الأسرى وحماية البيئة الطبيعية.

وفي الختام، تم تكريم الحاضرين من قبل مساعد مدير عام الفرع، أحمد إبراهيم عسيري، بشهادات حضور وتكريم المستشفى السعودي الألماني لرعايته هذا المؤتمر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :